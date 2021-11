Fidelis Andria-Palermo, i precedenti: dal 4-0 del ’96 al gol di Cappioli al 93′

La sfida contro la Fidelis Andria riporta il Palermo indietro nel tempo alla stagione 2000/01 quando i rosanero ottennero la promozione in Serie B

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato di domenica pomeriggio in casa della Fidelis Andria. I rosanero e i biancazzurri si incontreranno nuovamente dopo 20 anni esatti dall'ultima volta, in quell'occasione la sfida del "Renzo Barbera" si chiuse sul 2-2. Una partita che entrò nella storia del club di Viale del Fante. Quel 29 aprile del lontano 2001 si disputava la 32a giornata del campionato di Serie C (girone B), ecco che andava in scena la sfida tra il Palermo e la Fidelis Andria. Rosanero con il solo obiettivo della vittoria per restare al comando della classifica, pugliesi con la speranza di ottenere un posto nei play-out. Gli uomini guidati da Sonzogni, come già ribadito, rimediarono solo un pari (2-2) grazie alla rete messa a segno al 93' da capitan Massimiliano Cappioli che riprese le reti degli ospiti messe a segno da Biancolino e Capparella, in mezzo il momentaneo 1-1 di Firmino Elia. Quella rete negli ultimi secondi di gara diede una scossa al Palermo che vinse le ultime due gare contro Nocerina e Ascoli. Andò male al Messina che perse l'ultima in casa dell'Avellino e consegnò la promozione diretta in B proprio ai rosanero che, nel frattempo, proprio dopo la sfida contro la Fidelis avevano esonerato Sonzogni e affidato la squadra a Ezio Sella.