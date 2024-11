Palermo, i dati non mentono: neanche la fortuna è dalla tua

Il dato sui gol fatti e subiti previsti evidenzia tanti problemi dei rosanero

27 novembre 2024

I rosanero vengono da un altro pareggio deludente in casa contro la Sampdoria. Una sfida che non solo ha sottolineato tutti i limiti offensivi del Palermo, ma anche come al momento nulla giri al meglio.

I DATI A CONFRONTO — Uno dei dati più significativi del calcio odierno è rappresentato dagli Xg, sia per i gol fatti che subiti. Nella speciale classifica dei gol subiti previsti i rosanero si piazzano al secondo posto solo dietro allo Spezia. Baniya e compagni non hanno del tutto sfigurato in questo inizio di campionato, nonostante a bocce ferme il reparto arretrato sembrasse il più deficitario: la situazione sembra ad oggi ribaltata, con un reparto che ha concesso gli stessi gol previsti (12) ed una media da top di categoria. Il reparto che sembra invece più in affanno nelle ultime settimane appare quello offensivo, con i soli 14 gol fatti, al netto di tante azioni sprecate. Il dato dei gol fatti previsti infatti è di tanto superiore a quello delle reti effettivamente realizzate: 19. Un dato eloquente, che traspare la poca lucidità negli ultimi metri dei rosanero, che con un pizzico di cinismo e fortuna in più avrebbero potuto proseguire una striscia di risultati ben diversa. Mischiando i dati precedenti la statistica diventa ancora più chiara: la squadra di Dionisi ha una differenza reti di +2, mentre quella prevista sarebbe di +7, dietro solo alle prime due e con lo stesso valore del Pisa.

Il Palermo non sta sicuramente brillando nelle ultime settimane, il cammino sembra essersi bruscamente frenato con una sola vittoria nelle ultime sette e questo non può essere solo causato dalla sfortuna, ma i rosanero non stanno vivendo la migliore delle stagioni in termini di meriti effettivi nei 90 minuti rispetto ai risultati ottenuti.