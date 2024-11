Palermo-Sampdoria, i tifosi rosanero non salvano neanche la prestazione

Il Palermo viene da un pareggio deludente contro la Sampdoria che, nonostante una partita non del tutto negativa, ha evidenziato la sterilità dell'attacco rosanero. Secondo i tifosi rosanero tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , la prova della squadra di Dionisi non è stata per niente buona.

LA PRESTAZIONE NON CONVINCE I TIFOSI

Nonostate una partita in cui i rosanero hanno creato delle occasioni da gol, il risultato è stato sempre lo stesso: ennesima partita senza vittoria tra le mura amiche e delusione dei tifosi rosanero. Il 59% dei votanti ha trovato la prestazione di domenica insufficiente, sottolineando la poca costruzione negli ultimi 20 metri, oltre la pessima finalizzazione nelle occasioni create. Per una parte dei tifosi però la prestazione non è totalmente da dimenticare, soprattuto per il possesso palla rosanero che in più di un momento ha ingarbugliato Tutino e compagni. Per il 23% dei votanti la prestazione è stata sufficiente, mentre per il 16% buona. Una piccola fetta di votanti, il 2%, pensa che la prestazione del "Barbera" sia stata ottima da parte dei rosanero, sperando che l'andazzo in termini di prestazione e atteggiamento continui su questa strada ma con risultati diversi.