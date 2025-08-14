Cremonese-Palermo, i precedenti: l’ultima sfida in Coppa Italia nel 2013

Sabato alle 21:15 andrà in scena Cremonese-Palermo, una sfida con tanta storia, soprattutto in Serie B. Infatti, la sfida, conta 30 precedenti, tra cui 28 nella serie cadetta. Il bilancio attualmente è in favore della compagine rosanero: 12 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Allo Zini, stadio in cui si disputerà la partita sabato, il Palermo, ha conquistato la vittoria in 3 occasioni, perso in 4 e pareggiato in 6. Si registrano, inoltre, anche dei precedenti in Coppa Italia nel 2012 e nel 2013, in cui in entrambe le occasioni i rosanero ne uscirono vincitrici.