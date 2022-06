Padova-Palermo, verso la Finale playoff: i precedenti sorridono ai biancoscudati

Padova e Palermo si affronteranno per la ventottesima volta nella storia in quella che sarà l'andata della finale playoff in programma domenica 5 giugno. Ripercorriamo la storia di questo confronto, legato da un indelebile gemellaggio

Mediagol ⚽️

A cura di Simone Ciappa

Mancano cinque giorni alla gara d'andata dell'ultimo atto dei playoff di Serie C. I retour match delle final four promozione di Lega Pro hanno decretato che a contendersi l'ultimo posto disponibile verso la Serie B saranno Padova e Palermo. Sarà un doppio confronto che metterà di fronte il tecnico rosaneroSilvio Baldini ed il collega biancoscudatoMassimo Oddo. Matteo Brunori, capocannoniere dell'intera Lega Pro con 28 gol all'attivo, contro Chiricò e Ceravolo, rispettivamente a quota 13 ed 11 reti messe a segno ad oggi.

Il doppio confronto regalerà ad una delle due tifoserie l'emozione e la gioia di poter festeggiare il ritorno nella serie cadetta che manca per entrambe da tre stagioni. Era il campionato 2018-2019 a decretare la retrocessione sul campo dei veneti ed il fallimento dell'allora U.S. Città di Palermo, con la società di viale del Fante costretta a ripartite dalla Serie D, dopo la rifondazione targata Hera Hora, guidata dal binomio Mirri-Di Piazza. Padova e Palermo sono adesso chiamate a riscrivere la storia di due club prestigiosi per il calcio italiano, che vantano due schiere di tifosi passionali, unite da un solidogemellaggio. Un legame lungo ormai trentacinque anni, che vede le sue origini nel 1983, quando ormai trentanove anni fa cinque ultras padovani, in vacanza in Sicilia, strinsero amicizia con alcuni supporters palermitani. Unione che di lì a poco venne rinsaldata in occasione del pareggio 0-0 all'"Appiani", l'ex impianto che fino al 1993 ospitava le gare interne del Padova. Nell'ultima stagione che vide biancoscudati e rosanero confrontarsi in Serie B, la società padovana realizzò una terza maglia celebrativa, nera con inserti rosa con una dicitura sul retro del colletto che recitava "PADOVA1983PALERMO", onorando il sodalizio tra le due tifoserie ed i rispettivi club.

I PRECEDENTI - Sono ventisette i confronti tra Padova e Palermo con i due club che si sono incrociati per la prima volta nella storia nel campionato di Serie B 1930-1931. Il computo totale delle sfide tra veneti e siciliani racconta di 17 incontri in serie cadetta, 9 in serie A ed 1 in Coppa Italia. Quello che andrà in scena domenica 5 giugno, nel primo atto della Finale playoff di Serie C, in programma allo Stadio "Euganeo" alle 21.00, sarà il primo confronto in Lega Pro tra biancoscudati e rosanero. Le due squadre, infatti, non si sono mai sfidate oltre la seconda serie di calcio italiana.

Nei precedenti ufficiali tra le due compagini, il tabellino sorride alla formazione padovana che nel corso dei 27 incroci fin qui disputati nella storia, ha fatto bottino pieno per ben 16 volte, contro le sole 4 vittorie rosanero. Sette i pareggi tra Padova e Palermo. Tra le sfide tra veneti e siciliani, nove di queste sono state disputate nel massimo campionato, l’ultima delle quali risale alla stagione di Serie A 1961-1962, conclusasi a reti bianche.