Palermo, i dati non mentono: ecco perché hai vinto contro la Reggiana

Finalmente una vittoria, finalmente al "Barbera" e finalmente convincente. Il Palermo vince e convince contro la Reggiana dopo la disfatta di Modena, in cui un secondo tempo ben diverso dalla partita di sabato ha reso vano ogni sforzo della prima frazione. Un secondo tempo più attento ed equilibrato ha consentito di prendersi i 3 punti in casa che non erano mai arrivati quest'anno. Anche le statistiche confermano questa visione del match.