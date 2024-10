LE PAGELLE DI PALERMO-REGGIANA 2-0. Gomes trascina i rosa alla vittoria con una prestazione monumentale

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vince e convince al Barbera contro una Reggiana che non riesce a impensierire quasi mai i rosa. Il Palermo gioca l'intera gara con attenzione, concentrazione e lucidità, cosa che fino a questo momento si era visto solo a sprazzi. Mercoledì sera contro il Mantova lo stesso atteggiamento.

DESPLANCHES 6,5

Su Vido sbaglia l'uscita andando con troppa foga in tuffo sul pallone, ma sul finale dimostra una gran lettura del gioco uscendo di testa al limite dell'area in pieno stile Neuer. Al di là di questi due episodi, per il resto non è chiamato agli straordinari ma quello che fa, lo fa bene e con grande sicurezza.

DIAKITÈ 6,5

Sempre attento in difesa, evita di prendersi rischi inutili e porta a casa tre punti e una sufficienza piena. In fase offensiva garantisce sempre uno sbocco in più alla manovra dando maggior ampiezza alla squadra.

BANIYA 6

Bravo negli uno contro uno, non va quasi mai in sofferenza e contribuisce al clean sheet del Palermo. L'unica macchia della prestazione è l'incomprensione con Nikolaou che esalta i riflessi di Gomes. NEDELCEARU (dal 65') 6 entra col piglio giusto e si mette subito a fare legna in difesa.

NIKOLAOU 6,5

Anche lui come Banyia non va quasi mai in sofferenza più per meriti della catena difensiva che per demeriti dell'attacco avversario. Sul primo gol, la verticalizzazione per Di Francesco è sua. L'unico errore è quello che lancia Vido a tu per tu con Desplanches, per il resto concede solo briciole agli avversari.

CECCARONI 6,5

Finalmente torna a giocare ad alti livelli alternando fase difensiva e offensiva con equilibrio e concretezza. Sul raddoppio è lui a passare il pallone che Insigne si vede deviare sulla traversa da Bardi prima della ribattuta di Henry.