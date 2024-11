Palermo, troppi infortuni dei rinforzi estivi: il dato

Tanti i nuovi acquisti costretti a fermarsi per infortunio in questa prima parte di campionato

Il campionato del Palermo non è stato fin qui all'altezza delle aspettative e molti tifosi danno la colpa a un mercato non appropriato all'obiettivo. Un dato da non sottovalutare riguarda gli infortuni proprio dei nuovi volti arrivati in estate, già in molti con guai fisici dopo solamente sedici partite giocate in stagione: sono infatti ben sette gli innesti che hanno avuto dovuto saltare delle partite di campionato finora.