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LIVE SERIE B, PALERMO-REGGIANA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle 21:00 la squadra di Filippo Inzaghi farà il suo esordio in campionato, affrontando la Reggiana in un "Renzo Barbera" gremito di tifosi. I rosanero cercheranno…

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LIVE SERIE B, PALERMO-REGGIANA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di William Viali nella gara valevole per la decima giornata dl…

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GDS: "Verre recupera e torna ad allenarsi"

⚽. Mediagol

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sul recupero del centrocampista ex Sampdoria dopo il brutto colpo subito contro il Modena. Il quotidiano, inoltre, ha parlato anche della…

verre

GDS: "Pierozzi rientra, Lucioni ancora ko, Verre invece..."

⚽. Mediagol

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulla situazione che riguarda i giocatori non disponibili. Dopo un giorno di riposo, il Palermo ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti a…