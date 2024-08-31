Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino, soffermandosi sulla sfida di sabato e su un interessante aneddoto di mercato. "Un pizzico di rammarico c’è,…
Reggiana
Il Resto del Carlino: "A Palermo la bella figura non basta. L’illusione del pari dura solo due minuti"
La partita tra Palermo e Reggiana ha evidenziato le differenze fisiche tra le due squadre, più che quelle tecniche. I granata hanno sofferto nei duelli aerei, mentre i rosanero hanno imposto il…
Gazzetta di Reggio: "La Reggiana resta in partita sino alla fine ma si arrende alla corazzata Palermo"
La Reggiana si arrende solo alla fine al Palermo in un match intenso e combattuto valido per l’esordio in Serie B. Nonostante la sconfitta per 2-1, la squadra granata ha mostrato carattere e dignità,…
Tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle 21:00 la squadra di Filippo Inzaghi farà il suo esordio in campionato, affrontando la Reggiana in un "Renzo Barbera" gremito di tifosi. I rosanero cercheranno…
Reggiana, Dionigi: "Siamo consapevoli della forza del Palermo, dello stadio e delle loro potenzialità"
Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani sera: Infermeria: come siamo messi? Chi recuperi? A parte Sampirisi, non sappiamo ancora.
Romano Amadei, presidente della Reggiana, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino, soffermandosi anche al match in programma domani sera, tra i suoi granata ed il Palermo: Patron Amadei,…
La Reggiana, prossima avversaria del Palermo, sta lavorando per chiudere quattro colpi. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, quelli ad essere più vicini agli emiliani sono:…
E' tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di William Viali nella gara valevole per la decima giornata dl…
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Reggiana, valevole per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00. PALERMO: 1 Desplanches, 4 Baniya, 6 Gomes, 8…
Palermo-Reggiana, i convocati di Viali: out Gondo, presenti gli ex Stulac e Vido
Ecco i giocatori convocati dal tecnico William Viali per la gara tra Palermo e Reggiana, valevole per la decima giornata di Campionato Serie BKT, in programma sabato 26 ottobre allo stadio “Renzo…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia della prima vittoria casalinga contro la Reggiana. Sabato 26 ottobre, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero…
La sfida tra Palermo e Reggiana, che affonda le radici negli anni '50, è un confronto che ha visto protagoniste due squadre di grande tradizione calcistica, particolarmente nel campionato di Serie B.
In vista della prossima sfida contro il Palermo, il tecnico della Reggiana, William Viali, ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio costante nelle prestazioni. In conferenza stampa,…
GDS: "Brunori rischia lo stop. In avanti tocca all'ultimo tridente"
Gabriele La Manna, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati, fra cui un retroscena di mercato che riguarda il Palermo. SERIE A IL MERCATO DI…
GDS: "Verre recupera e torna ad allenarsi"
L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sul recupero del centrocampista ex Sampdoria dopo il brutto colpo subito contro il Modena. Il quotidiano, inoltre, ha parlato anche della…
Sabato 26 ottobre andrà in scena il match Palermo-Reggiana, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2024-2025. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Massimi della sezione di…
Il procuratore Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di "Telereggio" nel programma "To Be Reggiana". Il doppio ex si è soffermato sulla gara di sabato e le condizioni di emiliani e siciliani. LA…
Marcello Pizzimenti, Ds della Reggiana, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Diversi temi trattati, tra cui la sfida di sabato al "Barbera". ### IL MERCATO DELLA REGGIANA STESSI PUNTI CON…
Palermo, Insigne fa la differenza: è lui il valore aggiunto dei rosa
Dopo una passata stagione con più bassi che alti, Roberto Insigne sembra essere il reale valore aggiunto del reparto offensivo del Palermo. Sono ormai diverse le prestazioni convincenti che hanno…
GDS: "Pierozzi rientra, Lucioni ancora ko, Verre invece..."
L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulla situazione che riguarda i giocatori non disponibili. Dopo un giorno di riposo, il Palermo ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti a…
E' iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma sabato 26 ottobre alle ore 15.00. Sarà…
Sabato 26 ottobre andrà in scena Palermo-Reggiana, una sfida che i rosanero guidati da Dionisi dovranno affrontare con altro tipo di mentalità rispetto al secondo tempo di Modena per portarsi il…