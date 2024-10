Palermo vs Reggiana: Storia di una Rivalità tra Pareggi e Colpi di Scena

La sfida tra Palermo e Reggiana , che affonda le radici negli anni '50, è un confronto che ha visto protagoniste due squadre di grande tradizione calcistica, particolarmente nel campionato di Serie B . L'analisi dei precedenti mette in luce una rivalità ricca di emozioni e risultati significativi.

Il primo incontro risale al 31 maggio 1959, quando le due squadre si affrontarono per la prima volta in campionato, terminando con un deludente 0-0 a Reggio Emilia . Nella stagione successiva, il 16 ottobre 1960, le due formazioni diedero vita a una partita spettacolare, conclusasi con un pareggio 3-3.

Negli anni '60, il trend dei pareggi continuò, con altri due 0-0 nel 1965 e nel 1967, seguiti dal primo successo della Reggiana nel 1967 con un 1-0. La rivalità si intensificò ulteriormente nei decenni successivi, con partite memorabili come il 3-2 in favore del Palermo nel 1976 e il 3-1 per la Reggiana nel 1983.