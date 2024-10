Palermo-Reggiana: i precedenti dell’arbitro Massimi con i rosanero

Sabato 26 ottobre andrà in scena il match Palermo-Reggiana, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2024-2025. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte nei 7 precedenti del direttore di gara con i rosanero in serie cadetta.