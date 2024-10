Palermo-Reggiana, Beppe Accardi: “Reggiana in condizione. Il Problema del Palermo…”

Il procuratore Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di "Telereggio" nel programma "To Be Reggiana". Il doppio ex si è soffermato sulla gara di sabato e le condizioni di emiliani e siciliani.

LA PARTITA DI SABATO

IL CLIMA A PALERMO — "Il problema di Palermo non è il pareggio di Modena, il problema è la convinzione che arrivando il City Group i rosa sarebbero andati subito in A. Per fare il salto di categoria ci vuole programmazione, tempo e in una città come Palermo non è facile perchè le pressioni e le tensioni sono esagerate. Ha dei giocatori che secondo me ancora non hanno reso per quello che dovevano rendere".

"Hanno un giocatore da recuperare che per questa squadra è fondamentale, ovvero Brunori per cui abbiamo visto cosa è successo prima dell'inizio del campionato: lui aveva richieste da squadre di serie A e leggitimamente qualsiasi giocatore ha l'ambizione di andarci. Adesso è un giocatore che deve essere ricostruito dal punto di vista dell'autostima, però sicuramente è il più importante di questa squadra. Se Brunori dovesse tornare a fare Brunori credo che - ha aggiunto il procuratore - diventerà un problema per tante squadre."

IL SECONDO TEMPO DI MODENA — "Credo che il Palermo sia una squadra che dal punto di vista mentale debba raggiungere la giusta autostima e personalità per potere dettare legge tutta la partita. Secondo me i rosa a livello difensivo devono crescere molto, perchè qualche lacuna c'è. Anche pensando che oggi il Palermo sta giocando con quattro giocatori bloccati dietro, essendo Ceccaroni e Diakité dei centrali. I rosanero non hanno raggiunto - ha continuato l'ex rosa - quella consapevolezza di squadre forti che possono ammazzare i campionati".

IDEA SULLA REGGIANA — "Conosco bene William Viali e ho stima di lui perchè riesce a creare un gruppo, nonostante ci voglia del tempo ma riesce a crearlo omogeneo e con risultati. Basta vedere la classifica e fare delle riflessioni, il Palermo è una squadra che ha un monte stipendi di 23 milioni e 600 mila euro, la Reggiana di 7 milioni e mezzo circa. Ma per ora le due squadre stanno facendo lo stesso percorso."

"I giovani della Reggiana? Secondo me ha fatto un buon lavoro, anche se oggi parlare di giovani è diventato molto difficile: alcuni hanno potenzialità incredibili ma dal punto di vista caratteriale perdono tutto quello che è il loro bagaglio tecnico, molto dipenderà da loro. Però Viali aiuta molto nella crescita, ha questa capacità di trasmettere tranquillità ai giovani".

LE CONDIZIONI DELLE DUE SQUADRE — "Ci viene da pensare che la Reggiana sia in una condizione molto alta, al contrario dei rosanero. È anche vero che secondo me questa è una classifica provvisoria, bisogna prenderla con le pinze perchè siamo a inizio di campionato, in un momento in cui le squadre stanno ancora cercando la loro caratteristica principale di gioco e i giocatori importanti non sono venuti fuori".

"Io penso che alla fine il Palermo dovrebbe allungare a un certo punto, ma questa Reggiana che inizialmente nessuno si aspettava, sta facendo un buon campionato, in questo momento è nella zona playoff. Dipenderà molto dalla convinzione che questi giocatori continueranno ad avere da qui in avanti. Se cresceranno - ha concluso l'ex Alessandria - anche dal punto di vista dell'autostima, può succedere di tutto".