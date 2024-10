Palermo, Insinge fa la differenza: è lui il valore aggiunto dei rosa

A certificare il momento di gloria dell'esterno d'attacco napoletano sono le quattro reti messe a segno con il Palermo tra Serie B e Coppa Italia. L'ex Frosinone è il giocatore che ha timbrato più volte il tabellino dei marcatori tra i giocatori rosanero in questa stagione. Non è bastato il gran gol messo a segno contro il Modena per regalare i tre punti al club di Viale del Fante che esce così a mani vuote dallo stadio "Braglia". La sua, però, rimane una grande prestazione, a dimostrazione che non ha più intenzione di lasciare il posto da titolare alla concorrenza. Di Mariano e Le Douaron dovranno scalpitare e non poco per togliergli il posto da titolare, sopratutto il francese che fin'ora ha dimostrato di non valere la grossa cifra investita dal City Football Group per le sue prestazioni.