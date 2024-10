Reggiana, Viali: “Servirà continuità per affrontare il Palermo”

In vista della prossima sfida contro il Palermo , il tecnico della Reggiana , William Viali , ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio costante nelle prestazioni. In conferenza stampa, Viali ha dichiarato: “Ogni partita ha il potere di influenzare gli equilibri”. L’allenatore ha confermato che la squadra è pronta a disputare un match di alto livello allo stadio Barbera, senza preoccupazioni dall’infermeria.

Il tecnico ha riconosciuto la forza dei rosanero, una squadra costruita per ambire a un campionato di vertice, che ha però mostrato alcune vulnerabilità in casa. “Sarà una partita difficile, non solo per le qualità dei giocatori avversari ma anche per il calore del loro pubblico. La presenza dei tifosi del Barbera può essere un fattore determinante, ma sarà fondamentale come si svolgerà l’incontro”, ha aggiunto Viali.