Serie B, Ds Reggiana: “In linea con l’obiettivo. Sfida di sabato da palermitano…”

IL MERCATO DELLA REGGIANA

STESSI PUNTI CON SQUADRE AD ALTO BUDGET - Il direttore sportivo ha parlato in merito al mercato della Reggiana e dell'obiettivo degli emiliani: "Siamo in linea con l’obiettivo di mantenere la categoria, ma oggi non guardiamo la classifica. Siamo soddisfatti del cammino fatto fin adesso. Ma la strada è ancora lunga. Nostro mercato? Un mercato fatto in base al budget, cercando di mettere su un bel mix tra giovani ed esperti. Abbiamo tanti giovani in prestito, da Sersanti a Vergara fino a Fontanarosa, Lucchesi e abbiamo in casa qualche ragazzo di talento per patrimonializzare: penso ad esempio - ha aggiunto il Ds - a Girma e Maggio. Gennaio? Con i miei collaboratori stiamo cercando di verificare quali opportunità si presenteranno. Il lavoro di scouting non si ferma mai. Siamo vigili su ogni tipo di opportunità ".