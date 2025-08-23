LE PAGELLE DI PALERMO-REGGIANA 2-1. Carattere, geometrie e tre punti, buona la prima per il Palermo di Inzaghi

1 di 4

DIFESA

PALERMO, ITALY - AUGUST 09: Niccolò Pierozzi of Palermo FC during Pre-Season Friendly match between Palermo FC and Machester City FC at Stadio Renzo Barbera on August 09, 2025 in Palermo, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo smaltisce l'incubo Dionisi e si presenta ai nastri di partenza con un carattere e una voglia di vincere mai visti in questi tre anni di purgatorio vincendo 2-1 grazie al gol di Pohjanpalo e al 2-1 di un Pierozzi in grande spolvero. Si torna in campo sabato prossimo alle 21:00 al Barbera per la sfida contro il Frosinone.

BARDI 6

Non può nulla sul gol deviato in maniera decisiva da Bani, ma quando chiamato in causa risponde sempre presente trasmettendo sicurezza al reparto.

DIAKITÈ 6

Svolge il compitino senza prendere rischi inutili. PEDA (dal 46') 6,5 si fa beffare dalle finte di Tavsan ma si riscatta giocando una partita fatta di concretezza, generosità e due quasi gol di testa.

BANI 7

Solido dietro e propositivo davanti, offre ordine e fisicità in entrambe le fasi. Sul gol di Tavsan la deviazione è determinante, ma conferma comunque la sua capacità di leggere le situazioni con anticipo e di essere sempre nel vivo dell’azione.

CECCARONI 7,5

Elegante e sicuro col pallone tra i piedi, sa sempre dove farsi trovare per dare maggiore spessore alla manovra offensiva. In fase difensiva è un osso duro da superare perché capisce prima dove va il pallone.