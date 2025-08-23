Di Fabrizio Anselmo
Pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-REGGIANA 2-1. Carattere, geometrie e tre punti, buona la prima per il Palermo di Inzaghi
Il Palermo smaltisce l'incubo Dionisi e si presenta ai nastri di partenza con un carattere e una voglia di vincere mai visti in questi tre anni di purgatorio vincendo 2-1 grazie al gol di Pohjanpalo e al 2-1 di un Pierozzi in grande spolvero. Si torna in campo sabato prossimo alle 21:00 al Barbera per la sfida contro il Frosinone.
BARDI 6
Non può nulla sul gol deviato in maniera decisiva da Bani, ma quando chiamato in causa risponde sempre presente trasmettendo sicurezza al reparto.
DIAKITÈ 6
Svolge il compitino senza prendere rischi inutili. PEDA (dal 46') 6,5 si fa beffare dalle finte di Tavsan ma si riscatta giocando una partita fatta di concretezza, generosità e due quasi gol di testa.
BANI 7
Solido dietro e propositivo davanti, offre ordine e fisicità in entrambe le fasi. Sul gol di Tavsan la deviazione è determinante, ma conferma comunque la sua capacità di leggere le situazioni con anticipo e di essere sempre nel vivo dell’azione.
CECCARONI 7,5
Elegante e sicuro col pallone tra i piedi, sa sempre dove farsi trovare per dare maggiore spessore alla manovra offensiva. In fase difensiva è un osso duro da superare perché capisce prima dove va il pallone.
