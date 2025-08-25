Reggiana, Dionigi: “Vasic e Corona ci farebbero comodo, ma Inzaghi li terrà a Palermo”

L'allenatore dei granata dichiara di aver cercato i due giovani calciatori del Palermo

⚽️ 25 agosto - 12:01

Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino, soffermandosi sulla sfida di sabato e su un interessante aneddoto di mercato.

"Un pizzico di rammarico c’è, perché è un peccato aver preso il gol del 2-1 subito dopo il pareggio acciuffato con fatica. Però sono moderatamente soddisfatto, considerando che loro sono già in salute e arriveranno in fondo».

Così Davide Dionigi commenta la sconfitta, accettata con filosofia: del resto, era contro un colosso di questo campionato. Eppure la Reggiana ha fatto vedere cose buone.

«Nelle prime battute potevamo anche andare in vantaggio con tre-quattro ripartenze, poi loro hanno spinto e hanno trovato il gol con merito. Nel secondo tempo è stata un’altra partita: abbiamo aggredito alti. Ripeto, peccato aver subito subito il 2-1 dopo il pareggio. Non era facile in un ambiente così caldo: i rosanero giocheranno per vincere il torneo».

Tanta fatica nel gioco aereo. «Siamo in emergenza sugli esterni e ci mancavano i centimetri di Rozzio e Meroni. Bozzolan ha avuto un attacco di vomito, non avevo cambi nei quinti e contro squadre così diventa faticoso».

Nonostante tutto, ci sono aspetti positivi. «La squadra è in salute, è venuta fuori alla lunga. Ha sofferto, ma qui succederà a tutti. Siamo stati bravi a tenerla viva anche grazie al portiere. Ho visto un grande atteggiamento nel secondo tempo, dove siamo arrivati tante volte al limite sbagliando però la scelta».

Il tridente si è mosso molto. «Non volevamo dare punti di riferimento. Nel primo tempo non avevamo le distanze, nel secondo invece, andando più a uomo, siamo andati meglio. Le sensazioni restano positive».

E sui singoli Dionigi aggiunge: «Bonetti lo scorso anno era in D, Motta è un 2005, Conté è giovane. Novakovich è indietro di condizione ma in quel momento poteva servirci. È chiaro che alla lunga contro queste squadre paghi. Il secondo gol? Una disattenzione: non dovevi calare subito dopo il pari. Se avessimo retto anche solo sei o sette minuti…».

Capitolo mercato: sul taccuino ci sono anche i rosanero Vasic e Corona. «Li abbiamo cercati e ci farebbero comodo, ma il mio amico Pippo li terrà qui".