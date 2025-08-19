La Reggiana, prossima avversaria del Palermo, sta lavorando per chiudere quattro colpi. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, quelli ad essere più vicini agli emiliani sono: Novakovich, Jallow e Bianchi. Inoltre, è stato chiesto al Sassuolo, Caligara.
SErie B
Reggiana, quattro rinforzi in vista del Palermo: le ultime
Il prossimo avversario del Palermo sta lavorando per 4 colpi importanti per la categoria
Tutti e quattro i calciatori menzionati rappresentano dei colpi importanti per la cadetteria, per una Reggiana, che punta a migliorare la posizione dell'annata passata.
