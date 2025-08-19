mediagol palermo Reggiana, quattro rinforzi in vista del Palermo: le ultime

Reggiana, quattro rinforzi in vista del Palermo: le ultime

Reggiana
Il prossimo avversario del Palermo sta lavorando per 4 colpi importanti per la categoria
La Reggiana, prossima avversaria del Palermo, sta lavorando per chiudere quattro colpi. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, quelli ad essere più vicini agli emiliani sono: Novakovich, Jallow e Bianchi. Inoltre, è stato chiesto al Sassuolo, Caligara.

Tutti e quattro i calciatori menzionati rappresentano dei colpi importanti per la cadetteria, per una Reggiana, che punta a migliorare la posizione dell'annata passata.

