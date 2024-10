GDS: “Verre recupera e torna ad allenarsi”

Verre recupera e torna ad allenarsi, il centrocampista è stato presente durante l'allenamento di ieri ed è pronto a tornare in campo.

⚽️ Mediagol 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 07:01)

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sul recupero del centrocampista ex Sampdoria dopo il brutto colpo subito contro il Modena. Il quotidiano, inoltre, ha parlato anche della vendita dei biglietti in corso per la gara contro la Reggiana:

La vendita dei biglietti per la partita tra Palermo e Reggiana, in programma sabato alle 15:00 allo stadio Renzo Barbera, continua con un ritmo costante. I rosanero, in questa stagione, hanno già disputato tre incontri casalinghi, ottenendo importanti risultati in termini di affluenza sugli spalti. Sono stati infatti 25.687 gli spettatori per il debutto contro il Cosenza. Contro il Cesena, inevece hanno assistito alla gara in 23.230 tifosi e nel duello contro la Salernitana era presente un pubblico da 25.460 persone.

Nel frattempo, la squadra ha proseguito gli allenamenti ieri mattina nel nuovo centro sportivo dei rosaneor situato a Torretta, con Valerio Verre regolarmente in gruppo. L'ex centrocampista di Sampdoria e Roma tra le altre, ha dovuto recuperare da un brutto colpo subito a Modena, per il quale ha avuto la necessità di uscire dal terreno di gioco al minuto 45. L’allenamento svolto ieri ha previsto un’esercitazione tattica concentrata sulla fase difensiva, seguita da una partita giocata in undici contro undici con un particolare focus alle palle inattive contro. La seduta si è conclusa con una partita uundici contro undici a campo intero.