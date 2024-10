Palermo, Di Francesco: “Il primo tempo di Modena ci da forza. Ringraziamo i tifosi”

LA PARTITA DI MODENA

MATCH A DUE FACCE — "Sabato a Modena è stata una partita a due facce perchè c'è stato un grande primo tempo dove abbiamo creato tante trame di gioco e tante occasioni. Nel secondo tempo anche per la reazione del Modena abbiamo fatto un po' più di fatica ma da parte nostra c'è stata la volontà di difendere il risultato a tutti i costi, purtroppo non ci siamo riusciti. Sappiamo che per il proseguio del campionato il primo tempo - ha aggiunto l'attaccante - ci da forza per costruire qualcosa di importante e sappiamo che dobbiamo cercare di portare il livello di attenzione e lucidità nell'arco dei 90 minuti."

"Tra il primo e secondo tempo c'è stata un po' di involuzione a livello di gioco dovuta anche alla loro crescita ma secondo il mio punto di vista il vero Palermo è quello del primo tempo. Dovremo lavorare tutti in settimana per far si che nell'arco dei 90 possiamo raggiungere quell'equilibrio che ci permetta di raggiungere la vittoria".

A COSA SI DEVE LAVORARE DOPO QUESTE RIMONTE — "Dopo una rimonta del genere ci si concentra sul lavoro quotidiano, sulle situazioni da migliorare e sul fatto che le partite durano 90 minuti. Come possiamo andare in vantaggio e in svantaggio dobbiamo avere sempre la forza di ribaltarla, di tenere il risultato e di portarlo a nostro favore. Noi siamo qui tutta la settimana e cerchiamo di lavorare verso questa direzione seguendo quello che ci dice il mister, io penso che apparte il risultato di Modena che può essere visto in maniera negativa, ci sono delle cose positive da cui ripartire e dobbiamo farlo da quelle".