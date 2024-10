SONDAGGIO: Palermo-Reggiana, Brunori o Henry titolare?

Dopo il deludente pareggio di Modena i rosanero affronteranno la Reggiana, in una partita che si prospetta non facile per i padroni di casa. Uno dei continui ballottaggi di queste settimane riguarda Henry o Brunori a guidare l'attacco siciliano, due centravanti con caratteristiche totalmente diverse. Entrambi a quota 1 gol, per Alessio Dionisi sarà determinante trovare l'attaccante giusto per il delicato match di sabato.