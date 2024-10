GDS: “Brunori rischia lo stop. In avanti tocca all’ultimo tridente”

La settimana che precede la sfida tra Palermo e Reggiana si complica per Dionisi, che deve affrontare diverse assenze, tra cui quella del capitano Brunori.

⚽️ Mediagol 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 07:11)

L'edzione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sul possibile stop di Brunori in seguito ad un problema al tallone e sulla possibile formazione dei rosa.

Anche questa settimana Alessio Dionisi non potrà contare su quella che potrebbe essere la sua formazione ideale. Il tecnico rosanero ha spesso dovuto apportare diversi cambiamenti alla squadra, sia per motivi tecnico-tattici che per le diverse assenze, e anche questa volta non tutti i giocatori saranno a disposizione. L'ultimo imprevisto riguarda il capitano Matteo Brunori, che ha accusato un fastidio al piede, più precesiamente al tallone, probabilmente dovuto a una botta subita durante il secondo tempo della partita contro il Modena. Questo problema lo ha costretto a interrompere l'allenamento di martedì e a saltare la seduta di ieri. Al momento è incerto se sarà convocato per la sfida contro la Reggiana, ma la sua assenza dagli allenamenti fa pensare che sarà Henry a guidare l'attacco del Palermo dal primo minuto.

Il problema al tallone non è grave e non preoccupa lo staff medico, ma sarà monitorato con attenzione. Il reparto offensivo è solo uno dei tanti dubbi che Dionisi ha dovuto affrontare per la formazione da schierare, nella speranza di sfatare il "tabù Barbera". In porta, Desplanches resta il titolare indiscusso fino a fine stagione, con Sirigu consapevole del suo ruolo.

In difesa i dubbi sono pochi: Diakité giocherà a destra, dopo essersi allenato regolarmente, mentre i centrali saranno ancora Baniya e Nikolaou, nonostante le difficoltà sulle palle inattive nelle ultime due partite. Dionisi potrebbe scegliere Nedelcearu o Ceccaroni, ma la coppia attuale sembra già ben rodata. A sinistra, Lund avrà un’altra chance, con Pierozzi, pienamente recuperato, pronto a insidiarlo.

A centrocampo, Segre e Gomes sono intoccabili, mentre Verre, appena rientrato in gruppo, potrebbe partire dalla panchina a favore di Ranocchia, che è leggermente in vantaggio nelle scelte di Dionisi. Vasic sarà pronto a entrare in partita dalla panchina, mentre Saric è ancora in dubbio.

In attacco, viste le condizioni incerte di Brunori, Henry sarà la punta centrale, affiancato da Di Francesco e Insigne, con l’obiettivo di replicare il buon primo tempo visto contro il Modena, sperando in un risultato più positivo al termine dei 90 minuti contro la Reggiana.