La classifica spettatori in Italia: Palermo con una media da urlo

IL PALERMO DOMINA

In un campionato come la Serie B, che non brilla solitamente per il grande pubblico sugli spalti, il Palermo si distingue nettamente, presentandosi come una delle realtà più seguite in Italia. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” i rosanero hanno una media di 24.792 spettatori a partita. Un numero che colloca i rosanero all’undicesimo posto nella classifica delle squadre con il maggior numero di tifosi allo stadio, davanti a squadre di Serie A, come Atalanta e Fiorentina, e persino a club europei. Mentre la Dea riempie quasi interamente il proprio stadio, con una capienza ridotta a circa 25 mila posti, il Palermo sfiora quella cifra senza avere, però, un rendimento in campo all’altezza delle aspettative.