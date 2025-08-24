Gazzetta di Reggio: “La Reggiana resta in partita sino alla fine ma si arrende alla corazzata Palermo”

Esordio amaro per i granata, usciti sconfitti 2-1 dal Barbera

⚽️ 24 agosto - 12:24

La Reggiana si arrende solo alla fine al Palermo in un match intenso e combattuto valido per l’esordio in Serie B. Nonostante la sconfitta per 2-1, la squadra granata ha mostrato carattere e dignità, riuscendo a tenere testa alla corazzata siciliana.

Nel match giocato al Barbera, il Palermo ha dimostrato grande superiorità fisica e tecnica, confermandosi favorito per la promozione in Serie A, davanti a oltre 30.000 spettatori. I granata, invece, hanno lottato con grande cuore e hanno mantenuto vive le sensazioni positive del precampionato.

Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva al 38’ con Pohjanpalo, ma la reazione della Reggiana non si fa attendere: al 62’ Tavsan trova il pareggio, dimostrando determinazione e qualità. Tuttavia, al 64’ Pierozzi ristabilisce la superiorità del Palermo.

L’allenatore Dionigi può comunque essere soddisfatto della prestazione della sua squadra, che ha lottato con dignità e confermato la propria identità nonostante la qualità superiore degli avversari. Ora l’attenzione dei granata si sposta già alla prossima sfida contro Empoli.

Tra i protagonisti della partita, spiccano i portieri e i difensori, che hanno retto bene nei momenti di maggiore pressione, mentre la formazione tipo della Reggiana ha evidenziato punti di forza da consolidare e aree da rinforzare in vista delle prossime partite.