GDS: “Pierozzi rientra, Lucioni ancora ko, Verre invece…”

Dopo un giorno di riposo, il Palermo ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti a Torretta in vista della prossima sfida casalinga contro la Reggiana, prevista per sabato pomeriggio alle ore 15:00 al Renzo Barbera. La squadra ha svolto diverse esercitazioni sul possesso palla e ha giocato una partita su campo ridotto. Sono da monitorare le condizioni di Verre, uscito all'intervallo contro il Modena per una botta subita durante lo svolgimento della prima frazione di gara, in cui per altro aveva segnato il gol del momentaneo vantaggio per i rosanero. Al posto dell'ex centrocampista della Sampdoria, è subentrato Ranocchia. Durante la settimana, Dionisi potrebbe recuperare Pierozzi, che non era stato convocato per il match contro il Modena a causa di un recupero non ancora completo nonostante si sia provato fino all'ultimo a recuperare il classe 2001. Il terzino ex Reggina potrebbe tornare disponibile per la prossima partita. Il suo rientro sarebbe infatti fondamentale per ampliare le opzioni in difesa. Contro il Modena nella sua posizione si è dovuto adattare Ceccaroni, che ha giocato l'intera gara da terzino sinistro, offrendo una prestazione solida e guadagnandosi un rigore, poi fallito da Henry. Lucioni resta ancora fuori, così come i lungodegenti Gomis, Di Bartolo e Blin.