Palermo, La Manna: “Girma è stato più che a un passo dai rosanero. Poi però…”

IL MERCATO DI GENNAIO

La Manna ha parlato del mercato di gennaio e come pensa verrà affrontato dalle squadre italiane: "“Vedo più un mercato di riparazione per le squadre che hanno capito che giocando frequentemente gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. Penso alla Fiorentina che è una candidata per andare in Champions: se riuscisse a prendere un rinforzo - ha aggiunto - per reparto potrebbe alzare l’asticella".