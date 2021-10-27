Il Palermo Calcio a 5 ha presentato la nuova maglia della squadra femminile per la stagione 2024/25, caratterizzata da un motivo a rose stilizzate che rappresenta un omaggio alla femminilità e alla…
Calcio giovanile
Brilla la stellina del giovane talento palermitano, classe 2010, Giuseppe Pipitò. Cresciuto calcisticamente nella cantera del Palermo, club a cui è approdato nell'estate 2020 grazie ad una felice e…
"Genitori uguali ma diversi", la FIGC Sicilia sensibilizza genitori degli atleti
“Genitori uguali ma diversi”: l’iniziativa della FIGC Sicilia. Una locandina per sensibilizzare una sana partecipazione all’evento sportivo da parte dei genitori di atleti e atlete. Vivere la gara in…
Novanta formazioni, cinque giorni di partite. Dal 6 al 10 settembre 2023 andrà in scena, in provincia di Ravenna, il torneo Ravenna Top Cup. La manifestazione, tra le più grandi d'Europa, è alla nona…
Calcio giovanile, la Team Calcio organizza uno stage: info e dettagli
La società Asd Team Calcio organizza uno stage selettivo per la categoria 2009/2010 in vista del Campionato Regionale Élite e Provinciale. L'appuntamento è fissato per martedì 11 luglio alle ore 16:30…
Parola ad Alberto Gilardino. Il tecnico del Genoa, in seguito alla sconfitta di misura rimediata in casa della Roma e la conseguente eliminazione agli ottavi di finale della Coppa Italia, ha parlato…
Trofeo Costa Gaia, categoria 2010: la Team Calcio vince la trentacinquesima edizione
La Team Calcio trionfa nella categoria 2010 del "Trofeo Costa Gaia". Il noto torneo organizzato dalla società Costa Gaia Adelkam e autorizzato dalla FIGC rappresenta una delle competizioni di maggior…
Parte ufficialmente la stagione agonistica 2022-2023 delle scuole calcio ufficiali del Palermo FC, un'iniziativa presente in tutto il territorio, grazie al circuito di affiliazione con diverse società…
Nonostante il pareggio ottenuto in casa dal Palermo contro il Pisa per 3-3, sono usciti dallo stadio con il sorriso i giovani atleti della Scuola calcio Team Calcio di Palermo. Al "Renzo Barbera" il…
Rinaudo: "Palermo? Fame e umiltà. Juve tra le prime quattro". E su Mandorlini...
VIDEO Calcio: le due traverse ravvicinate che lasciano tutti a bocca aperta
Palermo-Paganese: esordio tra i professionisti per il classe 2004 Enrico Mauthe
Aggressione arbitro con pistola a salve. Morgana: "Inammissibili episodi del genere"
“Quello che è successo ad Avola questa settimana in occasione di una partita di calcio di under 17 è un episodio gravissimo, un episodio che va condannato e che preoccupa moltissimo. Lunedì andrò a…
Ospite della puntata odierna di "Radio Mediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della nostra redazione di Mediagol.it, sarà Leandro Rinaudo. Classe 1983, ex difensore del…