Palermo Primavera, 9a giornata: i rosanero vincono per 3-1 sul Monopoli

Palermo che mantiene saldamente la testa della classifica battendo per 3-1 il Monopoli. I rosanero sono adesso a +4 dal secondo posto, occupato proprio sui pugliesi

Nella seconda frazione il Palermo perde Enrico Mauthe per doppia ammonizione e subisce la reazione da parte dei biancoverdi, rischiando in diverse occasioni. Al minuto 22 arriva però la rete che chiude la gara in favore dei siciliani, ancora Corona stacca in area di rigore avversaria siglando il 3-0 per gli uomini di Di Benedetto. Inutile il gol di Bovio nel finale, che trasforma un rigore concesso dall'arbitro a causa di un fallo di mano in area palermitana.