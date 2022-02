Palermo Primavera, pari con la Virtus Francavilla: la capolista Monopoli vola a +4

Termina 0-0 al Pasqualino Stadium tra Palermo Primavera e Virtus Francavilla, rosanero adesso secondi in classifica a -4 dal Monopoli

⚽️

Il Palermo Primavera non va oltre il pari con la Virtus Francavilla al "Pasqualino Stadium" di Carini, nel match valido per quattordicesima giornata del campionato Primavera 3, girone C.

Gara fin da subito combattuta da entrambe le parti, con i rosanero in totale controllo ma incapaci di sfruttare le occasioni per far gol. Prima chance al quarto d'ora per Giglio, ma il suo tiro si infrange sul palo alla destra dell'estremo difensore pugliese. Al minuto 28 è il turno di Caracappa, para bene Negro, principale protagonista e migliore dei suoi nel primo tempo.

Nella ripresa Palermo nervoso e frenetico alla ricerca del vantaggio. Dopo sette minuti Giglio sfiora l'incrocio dei pali in acrobazia, sugli sviluppi di corner. Nei minuti successivi il gioco è sempre più frammentato, i rosanero nonostante i cambi e il super offensivo 4-2-4 messo in campo da Di Benedetto, non riescono a trovare la rete dell'1-0.

Quarto pareggio di fila per i siciliani, che adesso si trovano a -4 dal Monopoli capolista. Di seguito la classifica aggiornata:

Monopoli 34

Palermo 30

Catanzaro, Paganese 24

Bari 21

Potenza, Catania 18

Avellino 12

V.Francavilla 7

Foggia 4