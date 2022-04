Palermo Primavera, rosanero in finale: 2-0 al Catanzaro, in gol Corona e Ganci

Il Palermo primavera batte il Catanzaro e vola in finale polayoff per la promozione in Primavera 3, a segno Corona e Ganci per il 2-0 finale

Palermo che supera il Catanzaro e vola in finale playoff, nella quale affronterà la vincente della gara tra Modena e Padova per la promozione nel campionato di Primavera 2. I rosanero dominano la gara e chiudono il primo tempo con il doppio vantaggio. Secondo tempo condizionato dalle pesanti condizioni del terreno di gioco, vittoria difficile che i ragazzi di Di Benedetto portano egregiamente a casa.

Prima occasione per i rosanero dopo sei minuti con Corona, che viene servito bene da Ganci ma il suo tiro viene ben parato dal portiere ospite. L'estremo difensore del Catanzaro si ripete poi due minuti più tardi, nuovamente sul numero 9 Corona. Minuto 11 e il Palermo è in vantaggio, a segno Ganci bravo a trasformare un penalty concesso dal direttore di gara. Raddoppio dei siciliani che arriva al quarto d'ora nuovamente su calcio di rigore, Lo Coco è atterrato in area e stavolta è Corona che insacca in rete. Palermo che amministra bene il vantaggio fino al termine del primo tempo, sfiorando anche il tris con un clamoroso errore del portiere giallorosso, causato dal campo estremamente condizionato dalla forte pioggia.

La ripresa si apre con un'ottima parata del portiere del Palermo, Misseri, abile a respingere la conclusione di Rando. Al quarto d'ora l'arbitro rimanda le squadre negli spogliatoi, grandine incessante sul "Pasqualino" di Carini, gara sospesa per il momento. Pochi minuti più tardi le due compagini rientrano in campo, terreno pesante e zuppo d'acqua. Gli ospiti ci provano per tutto il secondo tempo, con il Palermo che difense ordinatamente senza rischiare nulla. Nel finale i rosanero hanno l'occasione di calare il tris con Giglio.