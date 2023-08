Calcio giovanile, alla Ravenna Top Cup 2023 anche una squadra di Palermo

Novanta formazioni, cinque giorni di partite. Dal 6 al 10 settembre 2023 andrà in scena, in provincia di Ravenna, il torneo Ravenna Top Cup . La manifestazione, una tra le più grandi d'Europa, è alla nona edizione e quest'anno è riservata alle compagini di categoria Giovanissimi 2010 , organizzata dalla società Futuri Campioni Events.

Impegnati nel torneo in questione, i settori giovanili italiani più importanti d'Europa come Juventus, Roma, Empoli, Spezia, Frosinone, Fiorentina, Genoa, Sassuolo, Udinese, nonché europei come Ajax ed Atletico Madrid. Inoltre, parteciperà anche una squadra di Palermo e provincia: l'ASD Team Calcio del presidente Giuseppe Ribaudo, guidata dal mister Mauro Giambruno. Inserita nel "Girone I" unitamente al Frosinone Calcio, FC Forlì, Academy F6 (SA), Donatello Calcio (UD) e Pol Monteserra (PI). Di seguito, la composizione dei gironi: