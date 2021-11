Palermo-Paganese: esordio tra i professionisti per il classe 2004 Enrico Mauthe

Il giovane classe 2004, Enrico Mauthe, ha fatto il proprio esordio tra i professionisti in occasione del match Palermo-Paganese, terminato 3-0 in favore dei rosanero grazie alle reti siglate da Fella, Soleri e Brunori

Mediagol (nic) ⚽️

A cura di Nicolò Cilluffo

Nel tre a zero rifilato dagli uomini di Giacomo Filippi alla Paganese di mister Gianluca Grassadonia, anche il classe 2004 Enrico Mauthe ha trovato spazio tra le file del Palermo. All'ottantaseiesimo minuto, il coach originario di Partinico ha sostituito Moses Odjer in luogo del giovane centrocampista palermitano. Pochi minuti per assaporare l'emozione del proprio esordio tra i professionisti dopo anni di gavetta e sacrifici volti alla realizzazione di un grande sogno. Un paio di palloni gestiti egregiamente e la grande soddisfazione di indossare la casacca a tinte rosanero con il sorriso di chi ha raggiunto un primo ma significativo step per la propria carriera professionale.

Dopo l'esordio di Giacomo Corona nella sfida contro la Turris, questo è il secondo debutto con la maglia del Palermo nel Girone C di Serie C per un classe 2004. Entrambi i giovani hanno militato nella Primavera del Palermo nel corso della scorsa stagione agonistica, venendo aggregati alla rosa di Filippi sin dal pre-ritiro in vista dell'annata corrente. Corona e Mauthe in compagnia di Aziz Toure - adesso pilastro della Primavera del Napoli - sono la reale e concreta testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dal responsabile del settore giovanile rosanero, Leandro Rinaudo. Programmazione e lungimiranza come prerogative fondamentali del proprio modus operandi. Cura dei dettagli e occhiovispo nel ravvisare talenti in erba su cui lavorare per istituire un settore giovanile dal quale poter attingere anno dopo anno.

Mauthe fa le sue prime esperienze nei settori giovanili di CEI e Calcio Sicilia, ma la svolta per la propria carriera arriva con il passaggio al Terzo Tempo. In maglia gialloblu migliora sotto il punto di vista prettamente tattico, venendo impiegato da play di centrocampo nonostante la propria indole da difensore centrale. Il passaggio al Palermo di Maurizio Zamparini nella stagione agonistica 2017-2018 e l'approdo nell'Under 15 dell'Empoli l'annata seguente.

L'exploit tecnico-tattico con la Primavera del Palermo guidata da Antonello Capodicasa segna l'alba di un percorso incanalato nella giusta direzione. Nella sfida valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C l'esordio tra i professionisti con la squadra della propria città è un evento che resterà per sempre impresso nel cuore del giovane Enrico. "Mauthe sta crescendo e si sta allenando bene, per lui è stato un premio per fargli assaporare il Barbera", ha commentato così in mixed zone la prestazione dell'ex Terzo Tempo l'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, consapevole di avere una risorsa importante in seno all'organico a propria disposizione.