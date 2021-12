Aronica: “Io al Palermo? Poca cura del settore giovanile. Rinaudo mi conosce ma…”

L'intervista esclusiva concessa da Salvatore Aronica, ex difensore di Palermo, Napoli e Juventus, alla redazione di Mediagol.it

"Contatti con l'attuale proprietà del Palermo? Per il settore giovanile va fatto un discorso a parte anche perché a Palermo questo aspetto si cura poco secondo me. Ci sono pochi ex giocatori che poi restano in società come allenatori del settore giovanile. Sono stato vicino a collaborare con il club rosanero, mi sono confrontato con qualcuno ma non c'è stata l'occasione, nonostante il direttore del settore giovanile, Leandro Rinaudo, mi conosca molto bene ed ha giocato con me a Napoli e sa perfettamente quello che posso dare a livello umano e calcistico. Evidentemente sono state fatte altre scelte. Dispiace prendere atto che i ragazzi del settore giovanile non siano allenati da profili che hanno giocato a calcio ad alti livelli, quindi esperti e competenti al 100%, senza nulla togliere a chi adesso è stato chiamato in causa e sta lavorando benissimo. Chi mi conosce sa che io dico sempre quello che penso senza filtri.

"Quest'anno in Serie A la vittoria dell'Inter sul Napoli a Milano ha riaperto i giochi in ottica scudetto perché ha permesso ai nerazzurri di tornare in pista prepotentemmìente dopo il testa a testa tra i partenopei ed il Milan. Gli azzurri di Spalletti sono quelli seguo con grande affetto e passione e penso giochino un calcio divertente da guardare. Nell'Inter vedo una squadra compatta che ormai ha trovato la giusta dimensione e fiducia dei propri mezzi per cui Inzaghi sta sequendo la strada già tracciata con grandi risultati. Il Milan è ancora lì in lotta ma ha avuto due battute d'arresto importanti nelle ultime due partite. Credo che per lo scudetto sia dunque una lotta fra queste tre formazioni: Inter, Milan e Napoli. La Juve? La vedo distante per via di aspetti tattici e tecnici. Per ora il club bianconero è in difficoltà non solo per motivi calcistici ma anche per le note vicende giudiziarie al di fuori dal campo. A livello di rosa penso che l'Inter di Inzaghi abbia qualcosa in più rispetto alle altre formazioni, in virtù dell'organico importante e profondo che possiede".