Genoa, Gilardino: “Fatta una buona gara, ora pensiamo al Venezia. Coda e Badelj…”

Parola ad Alberto Gilardino . Il tecnico del Genoa , in seguito alla sconfitta di misura rimediata in casa della Roma e la conseguente eliminazione agli ottavi di finale della Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Mediaset, mostrandosi soddisfatto della prestazione offerta dal Grifone che ha tenuto bene il campo e dato filo da torcere al più quotato avversario nella splendida cornice dello stadio Olimpico. Di seguito le parole del mister dei liguri:

COPPA ITALIA: “Non voglio entrare in merito in queste situazioni, quello che si vede in Inghilterra è appassionante. In Serie B ci sono tanti tecnici bravi, il movimento sta crescendo, abbiamo De Rossi, Inzaghi, Grosso. È un campionato competitivo, ci sono squadre attrezzate che stanno facendo investimenti importanti. Siamo tra queste squadre che ha un obiettivo importante per dare continuità alle prestazioni, abbiamo affrontato il match nel modo migliore, ma ora pensiamo alla gara interna con il Venezia”.