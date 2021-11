Palermo Primavera, i rosanero vincono ancora: pokerissimo alla Paganese

Vince ancora il Palermo Primavera, inanellando la sesta vittoria in sette partite nel campionato di Primavera 3. I rosanero si impongono per 5-0 sulla Paganese al "Pasqualino Stadium" di Carini

