Palermo Primavera, sorride ancora Di Benedetto: poker al Foggia e primato al sicuro

Il Palermo Primavera conquista l'ottava vittoria in campionato su dieci gare disputate. I baby rosanero si impongono 4-1 sul Foggia al "Pasqualino Stadium" di Carini

Ottava vittoria in campionato per il Palermo primavera, i rosanero guidati da Di Benedetto schiantano il Foggia per 4-1 e mantengono il primato nella classifica del campionato Primavera 3.