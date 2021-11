Primavera 3: il Palermo di Di Benedetto vola a Catanzaro per difendere il primo posto

Il Palermo Primavera targato Stefano Di Benedetto si appresta ad affrontare il Catanzaro nel match valido per l'ottava giornata del rispettivo campionato

Il Palermo Primavera vola a Catanzaro per difendere il primo posto maturato dopo sette giornate di campionato. Gli aquilotti rosanero hanno conquistato sei vittorie e un pareggio nelle prime sette sfide e si apprestano a sfidare la compagine calabrese che dista sei mere lunghezze dagli uomini di mister Stefano Di Benedetto. Un test fondamentale per il prosieguo della stagione agonistica dei giovani rosanero che vogliono continuare a sorprendere nel Girone C di Primavera 3. Lo start del match è previsto per le ore 14.30.