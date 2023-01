Trofeo Costa Gaia, categoria 2010: la Team Calcio vince la trentacinquesima edizione

La categoria 2010 della trentacinquesima edizione ha avuto inizio lo scorso 3 gennaio e si è prolungata fino ad oggi quando la Team Calcio guidata dal tecnico Giambruno ha trionfato nella finalissima contro i pari età dell'Accademia Trapani per uno a zero. Ben diciotto i giocatori coinvolti attivamente nella partecipazione al torneo dall'allenatore della Team Calcio che ha reso protagonista ogni singolo ragazzo presente in seno al suo organico.