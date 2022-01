Palermo Primavera, 12a giornata: pari nel derby col Catania, rosanero ancora in testa

Il Palermo Primavera pareggia 2-2 nel derby contro il Catania, match valido per la dodicesima giornata del campionato Primavera 3, in gol Caracappa e Corona per i rosanero

⚽️

Al "Pasqualino Stadium" di Carini il Palermo Primavera affronta il Catania nella dodicesima giornata del campionato di Primavera 3. La compagine di Di Benedetto non va oltre il 2-2 con i rossoazzurri, dopo il doppio vantaggio iniziale gli ospiti pareggiano nel secondo tempo.

Il Palermo, ancora imbattuto in campionato, passa in vantaggio dopo nove minuti con la rete di Caracappa. Il fantasista rosanero è abile a sfruttare una spizzata di testa di Corona, controlla e batte l'estremo difensore catanese. Il primo tempo scorre senza nessuna occasione da entrambe le parti, il match diventa molto fisico con diversi cartellini ma pochi tiri in porta.

Nella ripresa il Catania sfiora il pari sugli sviluppo di un corner, ma il difensore rosanero Frisella salva sulla linea. Cinque minuti più tardi il Palermo raddoppia con Corona, che stavolta si mette in proprio su un calcio d'angolo battuto alla perfezione dal neo entrato Giglio.

Al minuto 28 del secondo tempo gli etnei accorciano le distanze con Russo, il centrocampista rossoazzurro trasforma una punizione dai venticinque metri, una deviazione beffa il portiere rosanero Misseri. Solamente due minuti dopo il Catania trova il pari ancora con Russo, stavolta su calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo di mano in area palermitana.

Nei minuti finali salgono in cattedra Misseri e Coriolano, i due portieri si superano rispettivamente su Napolitano e Murania, mantenendo il risultato in parità. Palermo che rimane in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Monopoli secondo, in attesa delle restanti gare.

Di seguito la classifica del girone C:

Palermo 28 *

Monopoli 25

Catanzaro 20

Paganese 19

Catania 17 *

Bari 17

Potenza 14

Avellino 8

Virtus Francavilla 6

Foggia 2

*una partita in più