Juventus, brilla la stellina del 2010 Pipitò: due gol per l’ex Palermo con l’Under 15

L'impatto col mondo Juventus non poteva essere migliore per Pipitò, subito brillante protagonista nella FA Supreme Cup, prestigioso torneo internazionale giovanile svoltosi in questi giorni ad Utrecht, in Olanda. Dopo aver vinto il proprio girone, la selezione Under 15 juventina ha sconfitto Brugge e Borussia Dortmund, rispettivamente per due a zero e due a uno, con il giovane ex Palermo che ha apposto la sua firma nel tabellino dei marcatori in entrambe le gare. Gol messi a segno per celebrare nel migliore dei modi il suo arrivo alla Juventus, indossando la prestigiosa maglia numero dieci. Per la cronaca, dopo la sconfitta in semifinale contro il Nordsjaelland, la selezione di Benesperi si è classificata al terzo posto nel torneo. La strada per coronare il sogno di diventare un calciatore di livello è ancora lunga e irta di ostacoli, ma l'avventura del giovane prospetto palermitano nel settore giovanile della Juventus è certamente iniziata con il piede giusto.