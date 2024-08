Palermo, Gazzetta dello Sport: “Dionisi cambia, Appuah-Henry a Cremona. Brunori out?”

Dionisi cerca una scossa per rilanciare le ambizioni di vertice del Palermo e conquistare i primi punti in campionato. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" paventa numerose variazioni nell'undici titolare rosanero che sfiderà stasera la Cremonese nel terzo turno di campionato di Serie B. Dopo due sconfitte consecutive contro Brescia e Pisa, con soli un paio di giorni di recupero dopo il match contro la compagine di Pippo Inzaghi, il tecnico del Palermo pare intenzionato a rivisitare profondamente la formazione iniziale. Scelte tecniche e gestione delle energie, con Ceccaroni che potrebbe debuttare al centro della difesa con Nikolaou, con Diakitè e Lund esterni bassi, Blin, Gomes e Ranocchia in mediana e tante novità sul fronte offensivo. Allo Zini dovrebbe infatti scoccare l'ora di Stredair Appuah, classe 2004 prelevato dal Nantes, con Insigne destinato alla panchina. Non l'unica novità nel tridente, poiché anche il capitano, Matteo Brunori, potrebbe accomodarsi in panchina per fare spazio a Thomas Henry dal primo minuto, con Di Francesco a completare il reparto avanzato. Dionisi vuole riscatto immediato e risposte convincenti sul rettangolo verde, puntando su un turnover che possa restituire linfa, brillantezza e smalto in una gara molto delicata, contro una diretta concorrente per la promozione, in cui il Palermo cerca bramosamente il primo gol ed i primi punti nel torneo cadetto 2024-2025. Infine la rosea sottolinean la mancata convocazione di Dario Saric per la sfida contro i grigiorossi di Stroppa: scelta tecnica concertata tra allenatore e dirigenza e preludio alla partenza dell'ex Ascoli in questi ultimi giorni di calciomercato: sul centrocampista bosniaco è forte l'interesse del Pisa.