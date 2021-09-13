Secondo quanto riportato dal Times, i membri della Uefa sarebbero favorevoli all'esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. La pressione sull'organo europeo di calcio è…
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È stato inaugurato domenica 7 aprile a Torretta il Palermo City Football Academy, il primo centro sportivo di proprietà del Palermo FC in oltre 120 anni di storia. Alla cerimonia del simbolico "taglio…
Turbolenze in casa Uefa. Zvonmir Boban, ex campione del Milan e della Nazionale croata lascia la sua carica in seno al massimo organismo istituzionale del calcio europeo. Dimissioni irrevocabili le…
La sentenza della Corte Europea rischia di stravolgere gerarchie, riferimenti e dinamiche istituzionali del mondo del calcio, mettendo fortemente in discussione la storica egemonia di Uefa e Fifa e…
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: l'Uefa ha assegnato l'Europeo 2032 a Italia e Turchia. L'Esecutivo della confederazione europea, a Nyon, ha - infatti - votato sì alla candidatura…
La Uefa ha comunicato i nomi dei tecnici che dopo aver ricevuto il maggior numero di voti per il premio di Allenatore dell'Anno UEFA 2022-2023 si sono classificati come finalisti. Si tratta di Pep…
A trentacinque anni compiuti non smette di stupire. Ivan Rakitic, per qualità, sagacia tattica e personalità, permane uno dei centrocampisti più stimati e performanti su scala mondiale. Lo…
Uefa, Gravina nominato vicepresidente. Il Palermo: "Orgoglio italiano"
Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato nominato vicepresidente dell'Uefa. La confederazione calcistica europea ha comunicato che l'altro nuovo vicepresidente è la gallese Laura McAllister. I…
Nuovo mandato alla guida della UEFA per Aleksander Ceferin. Il dirigente sloveno, alla guida della UEFA da settembre 2016, è stato rieletto presidente del calcio europeo fino al 2027 nel corso del 47°…
"Palermo – Il gol di Verre fa il giro del mondo. E si candida per il «Puskas Award»". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori…
La guerra in Ucraina non accenna ad arrestarsi. Dopo undici mesi dal conflitto che vede interessate le popolazioni dell'est europeo sotto i colpi delle armate russe, la UEFA ha pronta una nuova…
Si alimenta ulteriormente il caos giudiziario che ha investito la Juventus, legato principalmente all'inchiesta "Prisma" sulle presunte plusvalenze fittizie per un totale di circa 155 milioni di euro…
La UEFA ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, che su tutti i campi e in tutte le competizioni si terrà un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio in memoria delle vittime dei tragici…
Ad aggiudicarsi la Supercoppa Europa è il favorito, nonché campione dell'ultima edizione della Champions League, Real Madrid di Carlo Ancelotti. Battuti per 2-0 i vincitori dell'Europa League,…
Dopo la decisione di escludere tutte le squadre russe dalle competizioni internazionali dello scorso 28 febbraio, arriva una nuova stangata relativa alla prossima stagione. Le conseguenze del…
Sportfilmfestival, al Politeama arriva la Coppa Europea: il comunicato dell'evento
Prenderà il via a Palermo dal 15 al 21 novembre la quarantunesima edizione dello Sportfilmfestival. Al teatro Politeama, dove si svolgerà la serata d'apertura, verrà esposta la Coppa vinta dai ragazzi…
Italia under 21, i convocati di Nicolato: confermato l'ex Palermo Lucca
VIDEO Champions League, competizione al via domani: regolamento e gironi