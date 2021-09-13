Uefa, è ufficiale: Euro 2032 a Italia e Turchia. Ora i cinque stadi 10 ottobre 2023 - 12:26 10 ottobre

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: l'Uefa ha assegnato l'Europeo 2032 a Italia e Turchia. L'Esecutivo della confederazione europea, a Nyon, ha - infatti - votato sì alla candidatura…