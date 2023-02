Palermo, Verre non passa inosservato. Il suo gol può candidarsi per il “Puskas Award”

Al 37' il centrocampista romano ha raccolto il pallone al seguito di un contrasto vincente di Gennaro Tutino ed ha calciato dalla propria metà campo andando a beffare Stefano Turati che in quel momento si trovava fuori dai pali. Un gioiello che ha fatto impazzire il "Renzo Barbera" con i suoi 28mila spettatori. All'ex Perugia e Pescara sono arrivati gli attestati di stima non solo da parte di alcuni colleghi ma anche dalla stessa Lega Serie B che lo ha definito come "il gol dell'anno" .

Questa prodezza ha fatto in pochissimo tempo il giro del web, condivisa sui vari social e mostrata anche in televisione, non passando inosservata nemmeno dall'ente più importante del panorama calcistico. Infatti, come sottolinea il GdS, la rete da centrocampo di Verre può candidarsi al "Puskas Award", premio istituito dalla FIFA che elegge il gol più bello di ogni anno solare, vinto da campioni come Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e Zlatan Ibrahimovic, ma anche da calciatori meno noti in competizioni di minor rilievo come Dániel Zsóri in Ungheria o da Miroslav Stoch in Turchia.