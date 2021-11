Italia-Romania under 21, Nicolato fa turnover: Lucca parte dalla panchina

Le scelte dei due tecnici in vista dell'amichevole che darà la possibilità a chi ha trovato meno spazio finora di mettersi in mostra

L'Italia under 21 sfida la Romania in un amichevole. Tappa importante di crescita per i ragazzi di Paolo Nicolato, che avranno l'opportunità di mettersi in mostra contro una formazione non particolarmente blasonata. Ci sarà spazio per quei giocatori che fino ad ora hanno ricevuto poco spazio, con il commissario tecnico che ha scelto di far riposare le prime linee che fino a questo momento non avevano mai saltato un minuto. L'ex PalermoLorenzo Lucca partirà dalla panchina e a seconda del risultato potrebbe tornare utile a Paolo Nicolato per entrare a gara in corso.