Guerra in Ucraina, scelta dell’Uefa: cambio sede per la finale di Champions League

Dopo l'attacco militare della Russia all'Ucraina, l'Uefa ha scelto di spostare la sede della finale di Champions League da San Pietroburgo

L'attacco militare sferrato dalla Russia all'Ucraina sta sconvolgendo l'Europa ed il mondo intero. Ore di paura, sgomento ed apprensione che coinvolgono anche il mondo del calcio. L'UEFA ha convocato d'urgenza il comitato esecutivo per concertare e ratificare lo spostamento della finale di Champions League, originariamente programmata per il prossimo 28 maggio alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in un'altra sede. Come riportato dall'edizione online de "il Fatto Quotidiano", già venerdì prossimo, dovrebbe giungere l'ufficialità della decisione. Ovviamente, per individuare una sede alternativa, bisognerà prima conoscere il novero dei club che accederanno a quarti e semifinali della massima competizione europea. Chelsea, Manchester City, Manchester United e Liverpool, big del calcio inglese, sono ancora in corsa negli ottavi di finale. Impraticabili le ipotesi Wembley, impianto che ospiterà in quella data la finale gli spareggi del campionato Sky Bet, il Tottenham Hotspur Stadium è pronto per ospitare la finale della Betfred Challenge Cup della lega di rugby nel medesimo giorno. Alternativa potenzialmente spendibile sarebbe il London Stadium di West Ham, che avrebbe la disponibilità ed i requisiti necessari per ospitare l'evento.