UEFA, squadre russe escluse da tutte le competizioni: la decisione per il 22/23

La dura decisione da parte dell'UEFA che va ancor di più a punire le squadre russe, le quali anche nella stagione 2022/2023 non potranno partecipare alle competizioni internazionali

Dopo la decisione di escludere tutte le squadre russe dalle competizioni internazionali dello scorso 28 febbraio, arriva una nuova stangata relativa alla prossima stagione. Le conseguenze del conflitto che sta tragicamente rendendo protagoniste Ucraina e Russia , infatti, colpiscono anche il mondo dello sport, con l' UEFA e il suo Comitato Esecutivo che hanno ufficialmente prolungato le sanzioni per tutti i club russi e per la Nazionale.

L'esclusione da tutte le manifestazioni internazionali è infatti prorogata per tutta la stagione 2022/23, con l'UEFA che ha anche reso 'non ammissibile' la candidatura della Russia per le edizioni degli Europei del 2028 e del 2032.