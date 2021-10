Italia under 21, i convocati di Nicolato: confermato l’ex Palermo Lucca

Le convocazioni del CT Paolo Nicolato in vista del doppio impegno della nazionale under 21 contro Bosnia Erzegovina e Svezia

La prima parte di stagione è andata in archivio. Tante sorprese che hanno dato vita a un avvio sfavillante sotto molteplici punti di vista con diverse squadre che hanno ben impressionato e altro blasonate che hanno invece fin qui deluso. Il calcio nazionale si ferma nuovamente per dare spazio alle nazionali, con i ragazzi di Roberto Mancini che saranno chiamati a disputare le final four di Nations League, mentre i ragazzi terribili di Paolo Nicolato proseguiranno il loro cammino per qualificarsi alle fasi finali di Euro 2023.