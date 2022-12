Juventus, indagine UEFA su presunte violazioni fair play finanziario: le sanzioni…

Si alimenta ulteriormente il caos giudiziario che ha investito la Juventus , legato principalmente all'inchiesta "Prisma" sulle presunte plusvalenze fittizie per un totale di circa 155 milioni di euro e l'accusa di "false comunicazioni sociali, manipolazioni nel mercato, dichiarazioni fraudolente, fatture per operazioni mai effettuate, condotta da ostacolo all'attività di controllo e monitoraggio degli organismi preposti alla vigilanza".

Nella giornata di oggi la Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB), ha aperto un fascicolo formale nei confronti della Juventus per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per i club e sul fair play finanziario. L'indagine del massimo organismo calcistico per club europeo nasce sulla base del procedimento già aperto dalla CONSOB e dall'inchiesta della Procura di Torino. Nell'eventualità in cui emergessero, al termine dell'indagine, elementi di sostanziale novità, rispetto alle informazioni finanziarie presentate dal club bianconero, relativamente agli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la CFCB si riserverà il diritto di rescindere l'accordo transattivo raggiunto con la Juventus il 23 agosto 2022, intraprendere le dovute azioni legali e di imporre misure o sanzioni disciplinari in conformità con le relative normative UEFA.