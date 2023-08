Uefa, premio miglior allenatore 2022-23: è corsa a tre, De Zerbi al 4° posto

La Uefa ha comunicato i nomi dei tecnici che dopo aver ricevuto il maggior numero di voti per il premio di Allenatore dell'Anno UEFA 2022-2023 si sono classificati come finalisti. Si tratta di Pep Guardiola , che ha conquistato la Champions League con il Manchester City , Simone Inzaghi - giunto in finale di Champions e vincitore della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana - e Luciano Spalletti , nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana e reduce dallo scudetto vinto col Napoli . Al quarto posto si è piazzato, invece, l' ex Palermo Roberto De Zerbi , oggi sulla panchina del Brighton . Il nome del vincitore sarà ufficializzato nel corso del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023-2024, che andrà in scena a Monte Carlo giovedì 31 agosto.

La Uefa, inoltre, ha annunciato anche i nomi dei calciatori in lizza per vincere il premio di Giocatore dell'Anno UEFA 2022-23. Ovvero Lionel Messi, approdato in estate in MLS all'Inter Miami, e i campioni del Manchester City Erling Haaland e Kevin De Bruyne, quest'ultimo costretto ad un lungo stop per un infortunio al ginocchio. "La notizia dopo il match contro il Burnley è stata davvero un brutto colpo, sia fisicamente che mentalmente. Ora che sono stato operato, sono pronto a rimettermi in forma e tornare presto a lavoro", queste le parole del centrocampista su Instagram dopo l'operazione.