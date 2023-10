Uefa, è ufficiale: Euro 2032 a Italia e Turchia. Ora i cinque stadi

GLI STADI - La candidatura originale prevedeva dieci stadi, ovvero quelli di Milano, Verona, Torino, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, più uno di riserva. Non è stato inserito lo stadio di Palermo, che fa ugualmente parte della documentazione come soluzione che potrà essere presa in considerazione in caso di problemi per un’altra sede. Tuttavia, gli stadi scelti scenderanno a cinque, con quelli di Milano, Torino e Roma già certi. Con la scelta delle sedi che sarà fatta soltanto fra tre anni, nell'ottobre del 2026. La Turchia, invece, ha scelto gli stadi di Istanbul, Stadio Olimpico Atatürk e RAMS Park, quello di Trebisonda (Senol Gunes Spor Kompleks), il Nuovo Stadio 19 maggio (ad Ankara, in costruzione) e lo Stadio Atatürk di Izmir.